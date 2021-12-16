أحمد بن حشر: عهد جديد للرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية أن الاتحاد يسعى لتطوير اللعبة من خلال تضافر جهود الأندية والرماة مطالباً جميع رماة الأطباق من الحفرة «التراب» أن يسعوا إلى تطوير مستوياتهم مؤكداً أن الاتحاد سيشرع في إعداد خطة نشاط تلبي طموحاتهم.

جاء هذا خلال لقاء الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم مع رماة «التراب» بحضور الشيخ جمعه بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية منوهاً إلى أن الاتحاد يبدأ عهداً جديداً ومرحلة مهمة وسوف يسعى في الفترة المقبلة على رفع الضغوط عن الرماة بالتنسيق الكامل مع فريق فزاع منوهاً إلى أنه عاش مثل هذه الظروف وتعرض إلى ضغوط كثيرة خلال مشواره الطويل ولا يأمل أن يتعرض لها رماتنا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون الفني بين الاتحاد والأندية فيما يخص المشاركة في البطولات الخارجية الرسمية وإتاحة الاحتكاك الدولي لجميع الرماة دون استثناء وفق ضوابط ولوائح الاتحاد مؤكداً أن الاتحاد لن يجري تجارب لاختيار الرماة وترك حرية اختيار الرماة للمشاركة في البطولات الخارجية للأندية.

وحرص الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم على التواجد في التدريب الرسمي لبطولة الإمارات الشاملة والتقى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وشارك في رماية الاسكيت وهو أول رئيس اتحاد يشارك رماته في افتتاح بطولة رسمية.

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