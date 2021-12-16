كندا تتصدر اليوم الأول لمونديال السباحة (25 متر) بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تصدرت كندا جدول ترتيب الميداليات عقب انتهاء منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للسباحة (25 متر) التي انطلقت اليوم بصالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، بعد حصولها على 3 ميداليات متنوعة منها ذهبيتين وفضية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بذهبية واحدة وفضية و3 برونزيات، وفي المركز الثالث إيطاليا بذهبية وفضية وبرونزية.

واحتلت النمسا المركز الرابع بميدالية ذهبية، فيما حققت اليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي للسباحة ميدالية ذهبية في اليوم الأول، بينما حقق سباحو سويسرا فضية وبرونزية، وميدالية فضية لكل منهم إيرلندا وليتوانيا، وميدالية برونزية لكل من جنوب أفريقيا والسويد.

وحصد النمساوي فيليس أيبويك أولى ميداليات بطولة العالم للسباحة بعدما نال ذهبية 400 متر حرة رجال بعدما أنهى السباق في زمن قدره 3.35.90 دقيقة، وفي المركز الثاني جاء الليتواني داناس رابسيس، والبرونزية ذهبت للسويسري أنطونيو دانكوفيتش.

وكسرت سيوبهان هاوغي من هونغ كونغ الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر حرة سيدات مسجلة زمناً قدره 1.50.31 دقيقة لتحصد أول ميدالية لها في بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة (25 متر)، بينما نالت الفضية الكندية ريبيكا سميث، والبرونزية للأمريكية بيج مادين.

وحقق الإيطالي البرتو رازيتي ذهبية سباق 200 متر فراشة رجال مسجلاً زمناً قدره 1.49.06 دقيقة، ونال الفضية السويسري نوي بونتي، والبرونزية للجنوب أفريقي تشاد لو كارلوس.

وتوجت الكندية تيسا كيبلوتشا بذهبية سباق 400 متر متنوع سيدات بتوقيت 4.25.55، والفضية للأيرلندية إيلين والشن، والبرونزية للأمريكية ميلاني مارغاليس.

وتألق الياباني الشهير دايا سيتو بعدما حصد ذهبية سباق 200 متر متنوع رجال مسجلاً زمناً قدره 1.51.15 دقيقة، فيما أحرز الفضية الأمريكي كارسون فوستر، والبرونزية للإيطالي البرتو رازيتي.

وأحرز فريق الولايات المتحدة الأمريكية ذهبية سباق 4X100 تتابع سيدات، فيما أحرز فريق الاتحاد الروسي للسباحة ذهبية سباق 4X100 تتابع للرجال.

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