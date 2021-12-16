نجل ولي عهد الفجيرة يفتتح بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، افتتح الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سموّه، النسخة السادسة من "بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية" بحضور السيد بيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربي، وسعادة سالم الزحميمدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهد اليوم الأول للبطولة التي تقام في قلعة الفجيرة وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، عدداً من الأشواط التنافسية بين الخيول المشاركة في البطولة، حيث يتنافس فيها 270 خيلاً من السلالات العربية الأصيلة بمشاركة واسعة للمرابط والإسطبلات من مختلف إمارات الدولة.

وكرم الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، سبعة فائزين في نهاية الجولة الثالثة للبطولة.

حضر الافتتاح عبدالله الحنطوبي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من المديرين والمسؤولين بالفجيرة ومُلاك الخيول وجمع غفير من الجمهور والمهتمين برياضة الفروسية من داخل إمارة الفجيرة وخارجها.

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