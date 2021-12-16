الزرعوني والجبر يستعرضان لوائح انتقالات اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استعرض هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين مع الدكتور محمد الجبر ممثل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الكويتي للعبة، في زيارته مقر الاتحاد في دبي لوائح وبعض قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين وغرفة فض المنازعات في الاتحاد الإماراتي، ونهج العمل الإداري فيهما، إضافة لأهم القضايا التي شهدتها الفترة المنصرمة، كما تم عرض نموذج اللاعب المحترف المعتمد في الاتحاد.

حضر اللقاء عيسى الحوسني رئيس غرفة فض المنازعات، وحسن المراشدة عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وموظفو الإدارة القانونية بالاتحاد.

تم خلال الزيارة عرض الخطوات الإدارية المُنظمة للمعاملات التي تتم بين اتحاد الكرة والأندية الخاصة بالفئات السنية والمسابقات المحلية الإماراتية من خلال النظام الإلكتروني (FA-Net) الذي سهّل على المسؤولين والإداريين بالأندية عملية إتمام جميع المعاملات إلكترونياً منذ عام 2011 إلى وقتنا الحالي.

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