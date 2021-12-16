غدا .. انطلاق سباق المحامل الشراعية 22 قدماً ضمن مهرجان منصور بن زايد البحري

المصدر: وام

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تنطلق غدا فعاليات اليوم الثاني من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان البحري بمدينة السلع في منطقة الظفرة، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتشهد المنافسات إقامة سباق التجديف "بالبورد الواقف" الذي ينطلق عند التاسعة صباحاً، كما يقام سباق 22 قدماً للمحامل الشراعية الذي يشارك فيه 50 محملاً شراعيا من مختلف أنحاء الدولة.

وينطلق السباق عند الواحدة والنصف ظهراً وسط إجراءات احترازية مشدد للحد من انتشار فيروس كورونا المعروف ب" كوفيد 19 ". وتنطلق عند الثالثة عصراً سباق الجري الذي تشارك فيه كل فئات المجتمع، كما تقام غدا أيضا بطولة الإمارات للموتوسيرف عند الرابعة عصراً، وتستمر خمس ساعات، بمشاركة فئات الناشئين والمبتدئين والسيدات والمحترفين.

وعلى صعيد الفعاليات في قرية السباق تقام مجموعة من المسابقات والأحداث المتنوعة في بيت النواخذة والسوق الشعبي والمسرح وقرية الطفل.

وانطلقت اليوم منافسات المهرجان البحري الكبير بإقامة سباق 60 قدما للمحامل الشراعية الذي شارك فيها 100 محمل شراعي وتم رصد خمسة ملايين درهم جوائز مالية بالإضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتبلغ قيمة جوائز المهرجان أكثر من 6 ملايين درهم، ويأتي الحدث في إطار دعم القيادة الرشيدة للتراث الوطني الأصيل، وتوسيع قاعدة الممارسين لكافة النشاطات السباقات التي ترتبط بالتراث.

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