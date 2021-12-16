رقم عالمي جديد في سباق 200 متر حرة سيدات في "مونديال" السباحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حطمت سباحة هونغ كونغ، سيوبهان بيرناديت هاوغي، الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر حرة للسيدات في بطولة العالم للسباحة (25 متر) المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسجلت السباحة التي تبلغ من العمر 24 عاماً زمناً قدره 1.50.31 دقيقة في السباق الذي أقيم اليوم في منافسات اليوم الأول من البطولة التي تشهد أكبر مشاركة في تاريخ بطولات العالم للسباحة في الأحواض القصيرة.

وكسرت هاوغي الرقم السابق المسجل باسم السويدية سارة سوستورم والذي أحرزته في بطولة العالم التي أقيمت في هولندا عام 2017 بزمن 1.50.43 دقيقة.

وواصلت السباحة القادمة من هونج كونج عامها التاريخي بعدما كانت أول رياضية من هونج كونج تحصل على ميدالية في السباحة خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي، عندما أحرزت فضيتي سباق 100 متر حرة، و200 متر حرة.

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