نادي ضباط شرطة دبي يستضيف البطولة التخصصية لألعاب القوى

المصدر: البيان الرياضي

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ينظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، على مدار يومين انطلاقاً من غداً الجمعة، البطولة التخصصية الأولى لمسابقات العدو والمشي والوثب، والتي يستضيف منافساتها نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، وذلك ضمن برنامج المسابقات المقررة في الموسم الجاري لألعاب القوى، حيث تم توجيه الدعوة بالمشاركة لجميع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وتنطلق غداً مسابقات الحواجز والعدو والمشي والوثب، حيث ستكون البداية في مسابقات المضمار بسباق المشي لمسافة 5 آلاف متر لفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات، ثم مسابقة 100 متر حواجز لفئات الناشئين والشباب والرجال، وتعقبها مسابقة 110 أمتار حواجز لفئات الناشئين والشباب والرجال، و60 متر حواجز لفئتي الاشبال بنين وبنات، ثم مسابقة 100 متر عدو لفئتي الشابات والسيدات.

وتتواصل مسابقات المضمار بسباق 100 متر عدو للشباب والرجال، و400 متر عدو للناشئات والشابات والسيدات، ثم 400 متر عدو للناشئين والشباب والرجال، و4×400 متر للناشئين والناشئات، و4×400 متر للشابات والسيدات، ثم 4 ×400 متر للشباب والرجال.

وتقام عصر غدٍ أيضاً، مسابقات الوثب في الدور النهائي، حيث تنطلق المسابقة بالوثب الطويل لفئتي الأشبال بنين وبنات، ثم الوثب العالي لفئة الأشبال بنات، والوثب الطويل للناشئين والناشئات والوثب العالي للأشبال بنين، والقفز بالزانة لفئتي الشباب والرجال والوثب الطويل لفئتي الشابات والشباب، إلى جانب الوثب العالي لفئة الناشئات، وتتواصل المسابقات بالوثب الطويل للسيدات والرجال والوثب العالي للناشئين.

وتتواصل منافسات البطولة عصر بعد غدٍ السبت، بمسابقات المضمار، حيث تبدأ المنافسة بمسابقة 2000 متر مشي للناشئين والناشئات، ثم 400 متر حواجز للسيدات والشابات و400 متر حواجز للرجال والشباب و100 متر أشبال بنين وبنات و200 متر عدو ناشئات وشابات وسيدات، إلى جانب 300 متر عدو للأشبال بنين وبنات و4×5 متر للأشبال بنين وبنات وتتابع متنوع للناشئين والناشئات وأخيراً 4×100 للشباب والرجال.

وتشهد مسابقات الوثب في الدور النهائي، منافسة قوية في الوثب العالي للشابات والوثب الثلاثي للشباب والوثب العالي للشباب أيضاً، ثم الوثب العالي للرجال.

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