انطلاقة قوية لـ"بطولة دبي الدولية للكروس فت"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنافس 40 رياضيًا ورياضية من الأبطال وأفضل لاعبي "الكروس فت" في العالم وسط الثلوج في درجة حرارة 4 تحت الصفر خلال انطلاقة النسخة التاسعة من "بطولة دبي الدولية للكروس فت" التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي وتستمر منافساتها حتى 18 ديسمبر الجاري، والتي تعد الأكبر من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها.

حضر افتتاح البطولة التي انطلقت في قاعة سكي دبي بمول الإمارات سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وسعود الشامسي مدير البطولة.

وتصدر الأسترالي ريكي جرارد منافسات اليوم الأول في فئة الرجال برصيد 200 نقطة في زمن 18:04 دقيقة، تلاه الروسي رومان خرينكوف برصيد 190 نقطة في زمن 18:30 دقيقة، وحصد الفرنسي ويلي جيورجس رصيد 175 نقطة في زمن 18:47 دقيقة، فيما حصد الإماراتي محمود شعلان في تصفيات اليوم الأول على 116 نقطة.

وفي منافسات السيدات تصدرت البريطانية سامنثا بريجز منافسات اليوم الأول في سكي دبي برصيد 185 نقطة وفي زمن 18:58 دقيقة، تلتها النرويجية كرستين هولت برصيد 180 نقطة، وحصدت المجرية لورا هورفاث على 180 نقطة أيضًا لكنها جاءت متأخرة بثانية واحدة عن كرستين، فيما حصدت السويدية ميكيلا نورمان 170 نقطة في زمن 19:02 دقيقة.

ويتنافس المشاركون في البطولة على جوائز مالية يبلغ مجموعها مليون و300 ألف درهم، وتتضمن البطولة التنافس في 7 تدريبات متنوعة من أصعب تدريبات الكروس فت في العالم، وخاض المشاركون منافسات في 3 تمارين مختلفة وسط الثلوج في أول أيام البطولة، على أن ينتقلون اليوم إلى منافسات الأدوار النهائية في استاد دبي الدولي للتنس بمنطقة القرهود والتي تستمر على مدار يومي الجمعة والسبت.

وتم اختيار المشاركين من خلال الدعوة المباشرة حيث تم ترشيح أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم وهم 20 من الرجال و20 من السيدات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز