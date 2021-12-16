«دولية دبي للمظلات» تختتم اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يسدل الستار ظهر اليوم على بطولة دبي الدولية السادسة للمظلات، والتي انطلقت في التاسع من شهر ديسمبر الجاري برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة 350 متسابقاً يمثلون 29 دولة بموقع سكاي دايف دبي بمنطقة الجميرا، وسيقام عقب الختام حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة واللجان العاملة سيتم خلاله تتويج الفرق والقافزين والقافزات الفائزين في مسابقات البطولة المختلفة.

وكان موقع سكاي دايف بمنطقة مرغم قد شهد أمس، وتحديداً في «انفلايت دبي»، منافسة قوية ومثيرة في مسابقة النفق الهوائي التي استحدثت لأول مرة، وتستكمل منافساتها اليوم ويشارك فيها فرق عدة، وتتضمن مسابقات الفردي والثنائي والرباعي والثماني وفردي فري ستايل، ويعد النفق الهوائي بسكاي دبي مرغم أكبر نفق هوائي في العالم وارتفاعه يصل إلى 68 قدماً وعرضه 16.50 قدماً، وزود بأحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الأمان.

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