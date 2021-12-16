أبوظبي تستضيف «مبادلة العالمية للتنس» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تبدأ اليوم بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تقام في نسختها الثالثة عشرة بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

وتشهد البطولة مشاركة الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب والمصنف السادس عالمياً، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 5 ألقاب. كما تظهر البطلة العربية التونسية أنس جابر لأول مرة في البطولة بعد حضورها إلى أبوظبي لخوض مواجهة أمام السويسرية بليندا بنشيتش الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبها أكدت النجمة التونسية أنس جابر، أفضل لاعبة عربية في التنس عن فخرها كونها أول لاعبة عربية تشارك في البطولة، والتي تمثل انطلاقة مثالية بالنسبة لها للموسم المقبل عام 2022.

وقالت: «بالتأكيد البطولة في أبوظبي تعد مهمة على الأجندة الرياضية العالمية ».

وعن نصيحتها للشباب العربي والطامحين لدخول عالم التنس أكدت أن أي لاعب عليه الإيمان بنفسه وقدراته، وأن يضع هدفاً له لتحقيقه.

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