بطولة العالم للسباحة في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وتستمر فعالياتها حتى 21 ديسمبر الجاري في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة.

وتشهد البطولة التي تقام في نسختها الـ 15 أكبر مشاركة في تاريخها بتواجد 1182 سباحاً وسباحة من 183 دولة، ويبلغ إجمالي جوائزها 2.8 مليون دولار أمريكي.

ويتضمن جدول الفعاليات منافسات السباحة داخل الأحواض القصيرة «25 متراً»، إلى جانب منافسات الغطس والقفز العالي من على منصة، يصل ارتفاعها إلى 27 متراً، وماراثون التتابع في المياه المفتوحة، وماراثون المياه المفتوحة 10 كلم رجال وسيدات.

ويقام حفل افتتاح البطولة رسمياً في الخامسة مساء اليوم بصالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، فيما تنطلق المنافسات في الثامنة صباحاً بسباق 10 كلم للسباحة في المياه المفتوحة، على أن تبدأ التصفيات التأهيلية لسباقات المسافات القصيرة 25 متراً في حمام السباحة الرئيسي بالصالة في التاسعة والنصف صباحاً، بينما تقام النهائيات اعتباراً من الساعة السادسة مساء.

من جانبه أشاد الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» بالتحضيرات التنظيمية المميزة للعاصمة أبوظبي وحفاوة الاستقبال والترحيب بأسرة السباحة العالمية، التي عبرت عن إعجابها الكبير بالجهود والخطط الاستثنائية، من أجل تقديم نسخة مبهرة من كافة الجوانب.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً، أمس، بالاتحاد آرينا بجزيرة ياس أمس، بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وسلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وبرنت نويكي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، إلى جانب نخبة من السباحين العالميين ونجوم الغطس والسباحة في المياه المفتوحة.

فخر

وعبر عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة عن فخره، بحضور ومشاركة أسرة السباحة العالمية في الحدث العالمي المرموق، الذي يجمع العالم بأسره هنا في أبوظبي، حيث نستقبل أكثر من ألف رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة.

من جهته قال الدكتور حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: نتوجه بالشكر والتقدير لدولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال والترحيب بعموم المشاركين في بطولة العالم ومهرجان الألعاب المائية، مشيدا بالتحضيرات التنظيمية التي أكدت مكانة وريادة أبوظبي في تنظيم نخبة الفعاليات الرياضية العالمية.6

بدوره قال سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة: يشارك ستة من أفضل سباحي الدولة في منافسات وسباقات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة، حيث يستعرضون قدراتهم ومواهبهم الواعدة على الساحة العالمية أمام الآلاف من ضيوف الاتحاد أرينا وملايين المتابعين وراء الشاشات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: تمثل المنافسة في هذا الحدث العالمي مناسبة للاحتفاء بإمكانات وقدرات السباحين وتأكيداً على التزامهم ببذل أعلى الجهود لتمثيل الوطن .

تتابع

من جهة أخرى شهد مهرجان أبوظبي للألعاب المائية الذي يقام على هامش البطولة في انطلاقته أمس في الواجهة البحرية ( ياس باي) سباق التتابع المختلط في المياه المفتوحة /‏4×1500متر/‏، الذي أقيم لأول مرة، معلنين افتتاح فعاليات مهرجان أبوظبي للألعاب المائية.وحصد المنتخب الإيطالي الميدالية الذهبية للسباق بزمن 1:06:49.10 ساعة.

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ستقوم 40 قناة ومنصة إلكترونية ببث منافسات بطولة العالم للسباحة في أبوظبي، مباشرة، إلى جمهور يقدر بمئات الملايين حول العالم، بالنظر لأهمية هذا الحدث الذي يجمع أفضل السباحين في الوقت الحالي.

وستقوم قناة أبوظبي الرياضية ببث المنافسات داخل الدولة، على أن تقوم قناة «بي إن سبورتس» ببثها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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