منصور بن محمد: مؤتمر دبي الرياضي الدولي رسّخ مكانته في صدارة الأحداث الكروية العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على مواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال صناعة الرياضة عموماً وتطوير كرة القدم العالمية من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وجائزة «دبي جلوب سوكر» العالمية.

وقال سموه: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي يحققه مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي انطلق كمبادرة من دولة الإمارات ورسّخ مكانته في صدارة الأحداث الكروية العالمية، وأصبح حدثاً سنوياً ينتظره الجميع في مختلف دول العالم، ويتابعه المشاهدون من مختلف القارات سواء من العاملين في صناعة كرة القدم أم من جمهورها الواسع، كونه يمثل منصة دولية لتطوير كرة القدم العالمية ويسلط الضوء على واقع ومستقبل كرة القدم، كما يمنح صنّاع القرار ونجوم اللعبة من المدربين واللاعبين للقاء والتباحث وتعزيز العلاقات بين قطاع كرة القدم في الدولة وبين العالم، كما يتم سنوياً تكريم المتميزين من أصحاب الإنجازات الكروية الذين يواصلون التألق في جميع الملاعب أو من الذين ابتعدوا عن الملاعب وما زلنا نذكر إنجازاتهم بكل التقدير لما قدموه لأنديتهم ولمنتخباتهم ولكرة القدم في العالم».

أهمية

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي المقرر.

وأكد سموه أن الدورة الحالية من المؤتمر الذي سيقام يوم 27 ديسمبر الجاري في منطقة برج خليفة تكتسب أهمية وقيمة أكبر كونها تتزامن مع الاحتفالات الوطنية لمناسبة عيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، وكذلك مع تنظيم إكسبو 2020 في دبي مما يجعل احتفالية كرة القدم العالمية هذا العام تكون أكثر روعة وتميزاً.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بحثنا في اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي سيتم تنظيمه في 27 ديسمبر.. المؤتمر انطلق كمبادرة من دولة الإمارات، ورسّخ مكانته بين الأحداث الكروية العالمية، وأصبح حدثاً سنوياً ينتظره العاملون والمهتمون بالصناعة الرياضية من حول العالم.. دبي أصبحت اليوم وجهة للأحداث الرياضية العالمية والرياضيين من حول العالم.. نعمل على تعزيز مكانة دبي ومساهمة صناعة الرياضة والاقتصاد الرياضي في مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة».

وتم في الاجتماع استعراض عناصر التحديث في نموذج دبي للتفوق الرياضي الذي يتم فيه تقييم أداء الأندية وشركات كرة القدم والأكاديميات والعاملين فيها، وتم خلال شهر أكتوبر الماضي تكريم الفائزين في فئات الدورة الثامنة منه، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي على تحديث النموذج بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في الدولة عموماً وفي القطاع الرياضي، ويعزز من أداء المؤسسات الرياضية والعاملين فيها في جميع مجالات العمل الرياضي الإدارية والمالية والفنية، وغيرها من المجالات، كما تتناسب عناصر التحديث على النموذج مع مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، كما يوفر التحديث الجديد للنموذج منح دعم أكبر لقطاع الأكاديميات وتكريم الأكاديمية الأكثر نجاحاً في تقديم لاعبين موهوبين ومتميزين للأندية والمنتخبات الوطنية.

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