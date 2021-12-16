الجولة الثانية لأغلى كؤوس الجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، فيما تقام غداً الجولة النهائية التي ستشهد الإعلان عن بطل المسابقة الأغلى محلياً.

ويشارك في هاتين الجولتين عدد من اللاعبين واللاعبات من أندية الدولة من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً والكبار فوق 18 عاماً للبنين والبنات والرجال والسيدات.

وفي تعليقه على الجولتين الثانية والختامية للبطولة أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن المنافسة على أغلى الألقاب المحلية تأتي في توقيت مثالي بعد استراحة الأبطال الذين شرّفوا الوطن خلال أدائهم الرائع في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأن اللاعبين على أهبة الاستعداد لمواصلة تألقهم على البساط ومساعدة أنديتهم لاعتلاء منصة التتويج مجدداً.

وأشار الظاهري إلى أن كل بطولة تنظمها العاصمة أبوظبي، أو دولة الإمارات تمثل محط أنظار عشّاق رياضة الجوجيتسو في الدولة وعلى مستوى العالم، نتيجة لقدرتها على الإبهار في التنظيم، والقدرة على استقطاب أفضل المواهب واللاعبين بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة للاتحاد، الحريص على ترجمة رؤية القيادة ودعمها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وقال الظاهري: «نتوقع من الأندية المشاركة في الجولات الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة تقديم أداء متميز في كل الفئات، بما يليق بأهمية هذه البطولة ودورها في تمكين المواهب من صقل مهاراتهم واستعدادهم لخوض غمار الاستحقاقات الدولية المقبلة، وختام الموسم الرياضي بأفضل صورة ممكنة».

وأوضح أن الاتحاد يواصل العمل على تحسين وتطوير أجندة الفعاليات المحلية على مدار العام، بشكلٍ يضمن جاهزية اللاعبين واللاعبات إلى الوصول إلى العالمية ونيل شرف تمثيل المنتخبات الوطنية في فئاتها العمرية المختلفة.

فخر

ويقول فيصل الكتبي نجم الإمارات ولاعب نادي بني ياس: «بالعودة إلى النسخة الأخيرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو استطيع القول إن الفوز بلقب البطولة الغالية لا يضاهيه أي فخر أو شرف، والمنافسة في النسخة الحالية ستكون أقوى من ذي قبل في ظل حرص الأندية المشاركة على بذل الغالي والنفيس للظفر بلقب البطولة، والاستعدادات الكبيرة للاعبين للظهور بشكل مشرف في المنافسات».

وأضاف الكتبي إن لاعبي ولاعبات نادي بني ياس، أتموا استعداداتهم للمشاركة وتحقيق الانتصار مجدداً والمحافظة على اللقب، وقد تعاهدوا على مضاعفة جهودهم وتركيزهم للبقاء في القمة. مؤكداً أنه سيمنح زملاءه في النادي من الفئات المختلفة الدافع المعنوي لتقديم أفضل المستويات.

بدورها قالت البطلة هيا الجهوري لاعبة أكاديمية الوحدة إن اللاعبات ينتظرن هذه اللحظة منذ زمن، كونها تفسح المجال لأول مشاركة للسيدات في هذه البطولة الغالية، وأكّدت اللاعبة المتألقة على الساحة العالمية أن الفرصة الآن مواتية للتألق محلياً وأنها وزميلاتها كثفن استعداداتهن للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة والمنافسة حتى الرمق الأخير.

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