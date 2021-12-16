تحدي الثلوج يفتتح «دبي للكروس فت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق في السادسة من صباح اليوم، من قاعة سكي دبي الثلجية، بمول الإمارات، منافسات النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية للكروس فت»، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها 40 رياضياً ورياضية من الأبطال وأفضل لاعبي الكروس فت في العالم، وتستمر منافساتها حتى يوم 18 ديسمبر، وتقام النهائيات في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود. ويتنافس المشاركون في البطولة على جوائز يبلغ مجموعها 1 مليون و300 ألف درهم، وتتضمن المنافسة في 7 تدريبات صعبة، من بينها عدة تدريبات تنقسم إلى أكثر من جزء، وتقام المنافسات من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً، ويتنافس المشاركون في 3 تمارين مختلفة وسط الثلوج، في درجة حرارة 4 تحت الصفر، وينتقل المشاركين في اليوم التالي إلى المنافسات في استاد دبي الدولي للتنس، بمنطقة القرهود، غداً وبعد غدٍ.

وتعد «بطولة دبي الدولية للكروس فت»، هي أكبر بطولة من نوعها، بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها.

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