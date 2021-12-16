«تحدي الإمارات السبع» يكمل رحلة 550 كيلومتراً

المصدر: دبي - وام

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أكمل فريق «تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية» رحلة طولها 550 كيلومتراً بمشاركة الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم إلى جانب 24 دراجاً عبروا الإمارات السبع على مدار أربعة أيام، في إطار السعي إلى رفع مستوى الوعي وتوفير الدعم لـ«مركز راشد لأصحاب الهمم».

وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي والشريك في «ذا فيرست جروب» إن نجاح تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية الذي رعته ذا فيرست جروب يمثل بارقة أمل بأن يصبح تقليداً راسخاً في المستقبل.. معرباً عن الفخر بمشاركة الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم جنباً إلى جنب مع نخبة من راكبي الدراجات الهوائية المحترفين السابقين والعديد من رجال الأعمال وقادة المجتمع في دبي.

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