منتخب الإمارات يفتتح غداً مشاركته في التصفيات المؤهلة لمونديال كرة القدم الإلكترونية

المصدر: وام

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يفتتح منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية غداً الخميس" مشاركته في الجولة الأولى من مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للكرة الإلكترونية للبلاي ستيشن 2022، حيث يلعب منتخبنا في مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضم منتخبات السعودية وقطر والكويت وجنوب أفريقيا.

ويمثل منتخبنا الوطني اللاعبون راشد الزعابي، أحمد السويدي، وسالم الحمادي، ومعهم محمود الكربي مديراً إدارياً للمنتخب.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام نظيره السعودي في السابعة مساء بتوقيت الإمارات، وفي المباراة الثانية يواجه منتخب جنوب أفريقيا الساعة 7:55 مساءً ، ويلعب المباراة الثالثة أمام منتخب قطر الساعة 8:50 مساءً.

ويختتم منتخبنا مبارياته في الجولة الأولى بعد غدً الجمعة، حيث يخوض مباراة وحيدة أمام نظيره الكويتي في الساعة 7:55 مساءً.

وتتضمن التصفيات المؤهلة على أربع جولات، حيث يتأهل المنتخبان الأول والثاني إلى بطولة كأس العالم.

وتحظى مشاركة منتخبنا بالتنسيق والدعم الكبيرين من اتحاد الكرة واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، اللذان ساهما في حصد المنتخب للميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا الثانية لكرة القدم الإلكترونية في شهر يوليو الماضي، وتوفير كل السُبُل والامكانيات الممكنة في سبيل مواصلة تحقيقه لنجاحات في تلك الرياضة التي تستقطب الملايين من المشاركين والمتابعين من مختلف دول العالم.

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