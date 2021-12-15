فلاديمير بطل الأساتذة في مهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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توج الروسي فلاديمير فيدوسيف ببطولة الأساتذة الدولية للشطرنج السريع، في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ونظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بدعم ومتابعة مباشرة من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الشريك الاستراتيجي.

ونجح الروسي فلاديمير في قلب الموازين في الجولتين 7 و8 بالفوز على منافسيه الرئيسيين في البطولة، الأوكراني بافل اليانوف والإيراني برهم مقصودلوا، ليدخل الجولة الأخيرة متصدراً بفارق نقطة عن أقرب منافسيه، ويكتفي فيها بتعادل سريع مع المجري فيكتور ايدروس، وضعه وحيداً على قمة الترتيب.

وحقق المصري باسم أمين المركز الثاني، ثم المجري فيكتور ايدروس ثالثاً، بينما تراجع بافل اليانوف إلى المركز الرابع، وحل الألماني دانيل فريدمان بالمركز الخامس/ والجورجي ميخائيل ميخائيلشفيلي بالمركز السادس.

وأبدى فيدوسيف سعادته الفوز باللقب، وشكر اللجنة المنظمة على التنظيم الرائع، وتوفير كل السبل التي تساعد اللاعبين على التركيز خلال البطولة، ذاكراً أن ذلك أسهم في المستوى الرفيع للمهرجان، الذي أكد أنه من الأحداث الدولية الكبرى في العالم، معتبراً أن احترافية التنظيم ظهرت بوضوح في التعامل مع ضغط إقامة ثلاث جولات متتابعة في أربع بطولات في الوقت نفسه مع عدد كبير من المشاركين.

البطولة المفتوحة

وتوجت الأرمينية ماريا كيفوركيان بلقب البطولة المفتوحة للشطرنج السريع، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيها، حيث فازت بـ8 جولات وتعادلت في واحدة فقط، وحلت الأوكرانية آفا سليمانوفا بالمركز الثاني، وسيطر الفلبينيون على المراكز من الثالث وحتى السادس، وهم على التوالي ارمل ابوسيجو ونيلمان لوجوتين وديماكروت فرانسيس ومارك ماتوتينا

وحقق حمد عصام أفضل نتيجة للاعب إماراتي، وموزة المعمري أفضل نتيجة للاعبة إماراتية.

وأحرز الهندي ديف جوبين لقب الناشئين، بينما حل مواطنه الفريد جوكلين في المركز الثاني، وجاء الإماراتي محمد يوسف آل علي في المركز الثالث، والمصري محمد عاطف كريم في المركز الرابع، والهندي سيدارث بالاجي في المركز الخامس، وفي المركز السادس مواطنه انانتاريان.

وشهدت بطولة خط الدفاع الأول سيطرة إماراتية على المراكز الأولى، وفاز عبد الله الكعبي بالمركز الأول، وعبد الله مراد المازمي بالمركز الثاني، وعبير علي بالمركز الثالث، وعوشة الشامسي بالمركز الرابع، وذهب المركز الخامس إلى المصري أيمن خيال، وحل مواطنه محمد عاطف في المركز السادس.

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