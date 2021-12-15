انطلاق بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد بمدينة زايد الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت الثلاثاء، بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، في نسختها السابعة، بصالة التزلج في مدينة زايد الرياضية، تحت دعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 5 فرق من الإمارات وألمانيا وبيلاروسيا وسلوفاكيا.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وهامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وحمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية، ومروان الهرمودي عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد الافتتاح مراسم أنيقة، قبل أن يطلق الدكتور أحمد مبارك المزروعي ضربة البداية من أرض الملعب.

وأقيمت في اليوم الأول ثلاث مباريات، جمعت الأولى فريق نادي الرئيس البيلاروسي مع سلوفاكيا، والمباراة الثانية فريقي شاهين الإماراتي وأولد تايمرز الألماني، فيما جمعت مباراة افتتاح البطولة أبوظبي ستورمز بفريق الرئيس البيلاروسي.

وفي المباراة الأولى حقق الفريق البييلاروسي الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 7-4، وفي المباراة الثانية فاز شاهين الإماراتي على أولد تايمرز الألماني، 5-3 رغم تأخره بالنتيجة مرتين في الشوطين الثاني والثالث، واستطاع استغلال مهارة لاعبيه وتحقيق التعادل قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الأخير ويكسب أول ثلاث نقاط.

وفي مباراة افتتاح البطولة التقى أبوظبي ستورمز بفريق الرئيس البيلاروسي، وشهدت المواجهة تنافساً كبيراً بين الفريقين، وانتهى الشوط الأول منها بالتعادل من دون أهداف، بينما نجح البيلاروسي في إحراز هدف التقدم بالشوط الثاني مستغلاً أفضليته النسبية ولم يسعف الوقت أبوظبي ستورمز للعودة في الشوط الثالث رغم سيطرته الكاملة على المواجهة، ليسجل فريق الرئيس البيلاروسي هدفين آخرين وينهي المواجهة متفوقاً بـ 3 أهداف دون رد ويحصد أول ثلاث نقاط.

اهتمام ودعم

أكد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أن بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد تحقق النجاح للعام السابع على التوالي، ولفت أنهم مصممون على مواصلة التميز، وأضاف: البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً يؤكد أهميتها والاهتمام والدعم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة، وتابع القبيسي: بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد تجسد دعماً كبيراً للسياحة الرياضية في الإمارات وتشكل عامل جذب مهماً لشريحة كبيرة من متابعي رياضة هوكي الجليد، وتؤكد قدرتنا على استضافة أكبر البطولات في شتى الرياضات والألعاب، كما أنها تسهم بصورة كبيرة في تجهيز لاعبي منتخبنا وإكسابهم التطور المطلوب، وهم يستعدون للمشاركة في كأس العالم أبريل المقبل في لوكسمبورغ، وبطولة مجلس التعاون في الكويت كما تكسب اللاعبين الصغار الاحتكاك والمهارات اللازمة لمواصلة العمل على تطوير أنفسهم بالطريقة المثلى.

مواصلة النجاحات

من جهته ثمّن حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشتوية الدعم المستمر من مجلس أبوظبي الرياضي للرياضات الجليدية عموماً ورياضة هوكي الجليد، والتي حققت، بفضل ذلك الدعم، إنجازات وحضوراً دائماً ومؤثراً في المحافل الدولية والقارية، وتابع: نسعى لتحقيق أقصى فائدة ممكنة خلال النسخة الحالية من البطولة، وإبراز ما وصل إليه لاعبونا ومنتخبنا في رياضة هوكي الجليد، وذلك بمواجهة فرق عالمية ولاعبين محترفين.

عودة مطلوبة

وعبّر جمعة محمد الظاهري قائد فريق أبوظبي ستورمز عن فخره واللاعبين بالمشاركة في بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة الاحتفالات بعام الخمسين، متمنياً دوام العز والتقدم للإمارات.

وعن الخسارة في مواجهة فريق الرئيس البيلاروسي قال: فريقنا لم يظهر بمستواه المعروف، فريق الرئيس البيلاروسي يضم محترفين بعدد من الفرق الأوروبية، والتي تعتبر فيها رياضة هوكي الجليد اللعبة الأولى، ظروف المباراة لم تساعدنا، رغم أننا استطعنا مجاراتهم ولكننا تأخرنا بهدف وبعد استعادة مستوانا والسيطرة على الملعب لم يسعفنا الوقت، ما حدث ليس النهاية، فريقنا قادر على تقديم مستويات أفضل وتحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة والتأهل إلى المباراة النهائية.

المعرض الفني

افتتح على هامش البطولة معرض فني للصور واللوحات الفنية المعبرة عن تاريخ الإمارات وأبرز المعالم الحديثة للدولة، بمشاركة مجموعة من الفنانات الإماراتيات، استعرضن لوحات فنية مميزة تعكس اهتمام الدولة بكل المجالات الفنية والرياضية والثقافية.

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