الأولمبية تستعرض استعدادات الاتحادات المشاركة بـ«خليجية الكويت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مع الاتحادات الرياضية الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية كافة قبل خوض غمار دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة (9 – 19) يناير المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية الـ 14، والتي ستمثل الإمارات في الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، وهي: كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، الجودو، الكاراتيه، المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، تنس الطاولة، ألعاب القوى، هوكي الجليد، الدراجات، السباحة، والرياضات الإلكترونية، كما حضر محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

واستعرض الحضور مختلف معطيات الدورة التي تشمل 78 مسابقة في جميع الألعاب الجماعية والفردية المدرجة، مع استعراض أماكن إقامة الوفود الرياضية والبروتوكول الصحي المتبع بالكويت والإجراءات الصحية للوقاية من فيروس «كوفيد 19» قبل السفر وبعد الوصول إلى الدولة المستضيفة للحدث.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لرفع راية الوطن على منصات التتويج، والاستفادة من المشاركة كمحطة قوية للمحافل الكبرى المقبلة على المستويات كافة سواءً القارية أم الأولمبية والعالمية، مع ضرورة وضع اسم الوطن نصب أعين الجميع وتمثيله بالصورة المنشودة التي تعكس مكتسباته ومدى رقيه وتقدمه بين دول العالم كافة.

وتفتتح كرة اليد مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة بملاقاة المنتخب القطري في الرابع من يناير المقبل، وتليها مواجهة منتخبنا لكرة السلة في السابع من الشهر ذاته بمواجهة منتخب البحرين.

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