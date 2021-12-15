4 إماراتيين في عربية الغولف بمصر

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر ظهر غد الخميس، عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني للغولف متجهة إلى مصر الشقيقة للمشاركة في البطولة العربية 40 لرجال الغولف التي تحتضنها مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حيث تقام المنافسات في ملاعب دريم لاند، وتستمر حتى 23 من ديسمبر الجاري.

ويحمل أربعة لاعبين طموح الظهور بشكل جيد للغولف الإماراتي في البطولة، خالد الجسمي وأحمد سكيك وعبد الله القبيسي وعبيد الحلو، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية.

كما يتجه كل من عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد واللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، إلى القاهرة في رحلة الطائرة نفسها، ومن المقرر أن يصل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، لأرض مصر العروبة بعد غدٍ السبت، لترؤس اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف واجتماعات الجمعية العمومية التي تشهد انتخابات الدورة الجديدة حتى 2025.

أشاد خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف بالالتزام والحماس الذي ساد مراحل إعداد المنتخب، وأبدى خلاله جميع اللاعبين الجدية في سعيهم لتثبيت أقدامهم ضمن صفوف المنتخب، وقال: الاتحاد لم يدخر جهداً في توفير جميع سبل النجاح لأبنائه، سعياً للارتقاء بمستوى اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة والمعسكرات الداخلية ومشاركتهم في معظم البطولات المحلية والقارية.

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