شراكة ثنائية في اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشتد الصراع على صدارة مجموعتي الدور قبل النهائي لدوري رجال اليد، في سعي الفرق الأربعة للتمسك بالصدارة، لكسب النقاط الاعتبارية، التي يمنحهما نظام البطولة في انطلاق الدور النهائي للبطولة.

ويتساوى فريقا الشارقة والنصر على صدارة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط لكل منهما، تمثل العلامة الكاملة للفريقين، بعد فوزهما في الجولتين الأولى والثانية، وعززها فريق الشارقة، بفوزه الثاني على مليحة 30/22، في لقاء احتضنته صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، ومنحه فارق الأهداف، صدارة مجموعته الأولى عن فريق النصر الوصيف، عقب فوزه على فريق الجزيرة 30/27، بختام اللقاء الذي أقيم على أرض صالة الزعيم العيناوي، ليحتل مليحه المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الجزيرة الرابع، بنقطتين لكل منهما.

المجموعة الثانية

الحال لم يختلف في المجموعة الثانية عن الأولى، حيث منح فارق الأهداف، فريق العين الصدارة عن شباب الأهلي، في ظل شراكتهما بـ 6 نقاط لكل منهما، وجاءت الصدارة للزعيم، عقب فوزه على فريق دبا الحصن 26/18، بختام المباراة التي أقيمت بصالة شباب الأهلي، وحل شباب الأهلي وصيفاً، عقب فوزه على الوصل 28/27، والوصل ثالثاً، بفارق الأهداف عن دبا الحصن الرابع، ولكل منهما نقطتان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز