انطلاق «دولية أبو خليل للشطرنج» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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انطلقت أول من أمس في قاعة الشارقة بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، النسخة الأولى من بطولة علي سعيد أبو خليل الدولية المفتوحة، تخليداً لذكرى أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة، بمشاركة 106 لاعبين دوليين من 10 دول يتنافسون حتى العشرين من ديسمبر الجاري.

وشهد الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور أبناء الفقيد معمّر علي وعبد الناصر علي وعدد من أحفاده.

ويعتبر الراحل علي أبو خليل، الأب المؤسس للشطرنج بالدولة بصفة عامة ونادي الشارقة للشطرنج بصفة خاصة، كما يعد أحد الشخصيات الرياضية التي عاصرت الحركة الرياضية في الإمارات منذ بداية السبعينيات، حيث مارس العديد من الألعاب الرياضية، كما شغل مناصب عدة في اتحاد الإمارات لكرة السلة لدورات عدة، وشارك في تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج منذ عام 1976 وشغل منصب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد عام 1992، حيث أسس عدداً من البطولات المحلية والدولية بالإمارات.

وألقى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي كلمة قال فيها: إن تنظيم النادي لهذه البطولة التي تحمل اسم الفقيد ما هو إلا بطاقة تقدير بسيطة لعطائه الكبير ولجهوده المخلصة وعمله الدؤوب خلال مسيرته الطويلة خدمة للشباب والرياضة بالدولة.

والجدير بالذكر أن البطولة تقام حسب النظام السويسري من تسع جولات للاعبين فوق 12 سنة طبقاً للشروط الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومن المقرر أن تستمر حتى العشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويشرف على البطولة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويقوم بتحكيمها عدد من الحكام المواطنين والمقيمين برئاسة الحكم الدولي أديب زهراوي والزمن المحدد للمباراة هو 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

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