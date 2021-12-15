توزيع الحقائب الإدارية «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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وجه نادي «دبي لأصحاب الهمم» الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها للمجلس بعد تشكيله الجديد برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ومحمد عبد الكريم جلفار نائباً للرئيس، وعضوية حسن المزروعي، منى خليفة حماد، رئيسة الفلاسي.

كما وجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على الدعم والمتابعة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده أول من أمس وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية، حيث أسند منصب الإشراف على النشاط الرياضي إلى حسن المزروعي، ومنى حماد مشرفاً على مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ورئيسة الفلاسي مشرفاً على قسم الفتيات ومساعداً لشؤون الاستراتيجية والرياضة.

ووصف ماجد العصيمي المدير التنفيذي لـ«دبي لأصحاب الهمم» المرحلة المقبلة بالمهمة، خصوصاً أن النادي مقبل على استضافة العديد من الأحداث العالمية على خريطة «أصحاب الهمم» منها بطولة العالم للقوس والسهم خلال الفترة من 18 ـ 27 فبراير المقبل، وبطولة العالم للسلة على الكراسي المتحركة 16 - 30 نوفمبر المقبل، تتخللها بطولات فزاع الدولية لعام 2022، ومنها بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى «الجائزة الكبرى» خلال الفترة من 18 - 24 مارس، وبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة كأس العالم دبي 2022 خلال الفترة من 10- 18 ديسمبر المقبل، إضافة إلى العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للنادي.

وأشار العصيمي إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المنتسبين للنادي، مبيناً أنها ثمرة دعم «القيادة الرشيدة» ومتابعة مجلس دبي الرياضي حتى يحقق كل المشاركين طموحاتهم المرجوة على مختلف الأصعدة..

وقال: إن فوز النادي بجائزة نموذج دبي للتفوق الرياضي في نسختها الأخيرة، تمثل مسؤولية مضاعفة للجميع من أجل تحقيق المزيد من التفوق والإبداع.

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