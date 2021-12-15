300 دراج في «فالكون ضمان سيريز»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الجولة الثالثة من تحدي «فالكون ضمان سيريز» في جزيرة الحديريات، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وهي الجولة التي استقطبت نحو 300 مشارك من الدراجين بجميع الأعمار، وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية.

يتكون هذا التحدي من خمس جولات على مدار الموسم، ويتم احتساب النقاط بشكل تراكمي في كل جولة لكل فئة مشاركة، ويحصل الفائزون في نهاية التحدي على جوائز قيمة مقدمة من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، حيث يتم التتويج النهائي في آخر جولة.

ويأتي هذا التحدي في إطار جهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات والمسابقات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، فضلاً عن اكتشاف المواهب وتشكيل الفرق الرياضية المرتبطة بالنادي.

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