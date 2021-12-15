أنس جابر: شرف لي اللعب في أبوظبي ونصيحتي للشباب العربي الإيمان بأحلامهم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعربت نجمة التنس العالمي، التونسية أنس جابر، عن سعادتها بالحضور إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تنطلق غداً بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم العالم في اللعبة في مقدمتهم الإسباني رافائيل نادال والبريطاني آندي موراي.

وقالت البطلة العربية التي تظهر في البطولة لأول مرة:" شرف لي الحضور إلى أبوظبي التي تمثل مكانة خاصة بالنسبة لي والمشاركة في البطولة التي تعد واحدة من البطولات المهمة على أجندة الرياضة العالمية، خصوصاً وأنها تشهد مشاركة عدد من نجوم اللعبة في العالم".

وأضافت في تصريحات صحافية:" أحب اللعب في الدول العربية وأنا على ثقة بأن البطولة ستشكل إضافة قوية بالنسبة لي لاسيما وأن تأتي قبل بدء المنافسات الرسمية للموسم الجديد عام 2022".

وعن نصيحتها للشباب والشابات العرب الطامحين للوصول إلى المستوى الأول في عالم التنس أكدت أن أي لاعب عليه الإيمان بنفسه وقدراته وأن يضع هدف له لتحقيقه ويبذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى حلمه، مشيرة إلى ضرورة العمل بذكاء وبجهد كبير لتحقيق إنجاز والوصول إلى العالمية.

وتواجه أنس جابر غداً الخميس السويسرية بليندا بنشيتش الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 في أول مشاركة لها أيضاً في البطولة.

وحققت أنس جابر نجاحات كبيرة في 2021 بعدما وصلت إلى المركز السابع في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات في أفضل تصنيف للاعبة عربية على مستوى العالم، إذ سجلت صاحبة التصنيف الأول على مستوى قارة أفريقيا موسماً ناجحاً بامتياز، مع وصولها لربع نهائي بطولة ويمبلدون، إلى جانب حصدها للقب اتحاد لاعبات التنس المحترفات وذلك بعد فوزها على داريا كاستكينا في بطولة برمنغهام كلاسيك 2021 كأول لاعبة عربية وتونسية تحقق اللقب.

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