بطولة دبي الدولية للكروسفت تنطلق في سكي دبي غداً

المصدر: البيان

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تنطلق في الساعة 6:00 صباح الغد (الخميس 16 ديسمبر 2021) منافسات النسخة التاسعة من "بطولة دبي الدولية للكروس فت" التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات ويشارك فيها 40 رياضيًا ورياضية من الأبطال وأفضل لاعبي الكروس فت في العالم، وتستمر منافساتها حتى يوم 18 ديسمبر، وتقام النهائيات في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

ويتنافس المشاركين في البطولة على جوائز يبلغ مجموعها 1 مليون و300 ألف درهم، وتتضمن المنافسة في 7 تدريبات صعبة من بينها عدة تدريبات تنقسم إلى أكثر من جزء، وتقام المنافسات من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا ويتنافس المشاركين في 3 تمارين مختلفة وسط الثلوج في درجة حرارة 4 تحت الصفر، وينتقل المشاركين في اليوم التالي إلى المنافسات في استاد دبي الدولي للتنس بمنطقة القرهود يومي الجمعة والسبت.

وتعد "بطولة دبي الدولية للكروس فت" هي أكبر بطولة من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها، فقد بلغ عدد المشاهدات للنسخة الأخيرة من البطولة على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عن البطولة بثته قنوات نيتفليكس وأمازون إضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

وتتواصل منافسات النسخة السادسة من "بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات" التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقام منافساتها في نادي سكاي دايف دبي منطقة مارينا، وتتضمن 4 مسابقات هي التزحلق على الماء، ودقة الهدف، والتماسك، والنفق الهوائي، ويشارك فيها 350 متسابقاً يمثلون 29 دولة، هي الإمارات ومصر والبحرين وليبيا وروسيا وأمريكا وكندا وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبيلاروسيا وكرواتيا والمجر والنرويج وبولندا وإندونيسيا والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وفنلندا والسويد وسويسرا وبلغاريا والتشيك والنمسا وإسبانيا.

وتختتم الجمعة 17 ديسمبر منافسات كأس وينستون تشيرتشل للبولو 2021 الذي يقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويشارك فيها أربعة فرق، هي الإمارات والحبتور وبن دري و«هيسكث مهرة»، تحمل جميعها هانديكاب 10 جول، كما تختتم أيضًا منافسات النسخة السابعة عشرة من كأس سيمفوني بولو 2021 الذي يقام في نادي دبي للبولو والفروسية

وتنطلق اليوم الخميس 16 ديسمبر فعاليات "معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية"، الذي يقام في دبي فستيفال سيتي، ويستعرض المعرض والمؤتمر أحدث الابتكارات على صعيد الثقافة والرياضات التراثية الإماراتية، يبحث المؤتمر الذي تنظمه مجموعة «دوموس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي آفاق الشراكات الاستراتيجية وفرص التعاون المشترك بين المعنيين بالرياضات التراثية، كما يمثل منصة هامة للحفاظ على الثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وإبراز أحدث التقنيات المستخدمة في الرياضات التراثية.

ويشارك 150 دراجًا في النسخة السادسة من سباق الدوري المحلي للدراجات الهوائية الذي ينظمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية يوم الجمعة 17 ديسمبر، في نخلة ديرة، ويمتد لمسافة 95 كيلومترًا ضمن ثلاث فئات هي فئة الأندية المحترفين تحت 23 سنة، وفئة الفرق للهواة، وفئة الفردي للهواة.

وتقام الجولة التدريبية لسباق سبينس 92 للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية يوم السبت، ويشارك فيها أكثر من 500 دراج، وتؤهل هذه الجولة الدراجين بدنيًا وفنيًا استعدادًا لخوض منافسات سباق سبينس 92 العالمي الذي يقام في فبراير المقبل.

ويقام ملتقى الأولمبياد الخاص الإماراتي للبولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ يوم السبت، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولينج، ويشارك فيه 40 لاعباً ولاعبة كما يشارك فيه أيضًا أعضاء المنتخب الوطني للبولينج لتقديم تجربة موحدة مميزة لرياضة البولينج، ستبدأ المنافسات في الساعة العاشرة صباحاً، وتنتهي بتكريم اللاعبين في الساعة الثانية بعد الظهر.

كما يقام سباق سكيتشرز للجري في أكاديمية شرطة دبي يوم 17 ديسمبر ضمن ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وتقام أيضًا بطولة الإمارات للجولف للهواة في ملعب المضمار للجولف بميدان، وسلسلة سبينس للجري العائلي في مركز تاون سكوير للتسوق ومركز سيركل والفرجان وميدان، وأسبوع الرقص 2021 في فندق البستان موفمبيك جراند.

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