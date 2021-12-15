غدا.. انطلاق منافسات مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب للسيارات" بمنطقة الظفرة

المصدر: وام

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تنطلق غدا منافسات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب، بالاستعراض الحر للسيارات في يومها الأول، والمنافسة القوية في فئات الاستعراض الثلاث للوصول لأجمل حركات استعراضية على الحلبة المخصصة في منطقة تل مرعب.

وستحمل المنافسات طابع السرعة، والفنيات العالية ابتداء من الغد وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري في سباقات المحركات والتنافس للوصول للسرعات الأعلى، والأداء الأمثل، والاستعراض الأجمل، بما يسهم في تحويل ليالي منطقة الظفرة وتل مرعب لاحتفالات يومية بالمهرجان الذي الوجهة الأفضل لمحبي المغامرة والتحدي والسرعة.

ويشارك أكثر من 100 متسابق في فئات الاستعراض الحر الثلاثة، وهي فئة الصالون، وفئة ال "تي" وفئة ال" إن" في منافسات قوية، وتم تخصيص يومين من أجل منافسات الاستعراض.

وتعد حلبة تل مرعب الفريدة من نوعها التي تمتلك مواصفات لا تتوفر كثيرا في أي حلبة أخرى على مستوى المنطقة، خصوصا حلبة الاستعراض الدائرية المتصلة بشارع جانبي طويل لانطلاق السيارات، بما يعطي للمتسابقين فرصاً أكبر لتقديم أجمل استعراضات مع تخصيص 3 دقائق لكل متسابق لتقديم حركاته بعد أن يحصل على الضوء الأخضر، وحتى تتم إضاءة الضوء الأحمر الذي يعني انتهاء الفقرة المخصصة له.

وبرغم تنوع الحركات وتعدد المشاركين في الاستعراض الحر بالسيارات، إلا أن هناك نقاط أساسية لابد وأن يقوم المتسابق بأدائها، هي "الخبة" و"العقدة" و"العكسية"، و"السيطرة والتحكم".

ويراعى أن يتم الالتزام بالوقت المحدد لكل متسابق وألا يتجاوز الـ 3 دقائق، من جهته ولتسهيل الخدمة لكل رواد تل مرعب وفر نادي ليوا الرياضي تطبيقا ذكيا في مختلف متاجر الهواتف الذكية يتيح لكل الراغبين فرصة الاشتراك في السباقات، ومتابعة النتائج أولا بأول، وحجز المخيمات والمساحات التجارية بالإضافة إلى الاطلاع على جدول الفعاليات ومعرفة آخر أخبار النادي والجديد في منطقة تل مرعب .. ويقوم فريق متخصص بتغذية التطبيق بالمعلومات والتفاصيل المطلوبة بشكل دائم.

ووزعت اللجنة المنظمة للمهرجان كتيبا يتضمن شرحا وافيا لكافة الفعاليات الرياضية والأحداث التي يتم تنظيمها على مدار أيام المهرجان من 16 وحتى 31 ديسمبر، وأرفقت اللجنة في نفس الكتيب خارطة للمنطقة من أجل توضيح أماكن التخييم والأماكن المحظورة، بالإضافة إلى توضيحات لأماكن المطاعم والفعاليات الجانبية ومناطق استئجار الدراجات.

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