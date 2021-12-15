«دبي كارتدروم».. 24 ساعة من الإثارة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينطلق غداً السباق المثير «سباق دبي كارتدروم 24 ساعة»، الجولة الأخيرة من بطولة التحمل لسيارات الكارتينغ للسباق، والذي يستمر حتى الجمعة في حلبة «دبي كارتدروم».

وسينضم أسطورة الفورمولا 1 فرناندو ألونسو مرة أخرى إلى فريق استثنائي يضم أيضاً سائق الفورمولا 1 السابق بيدرو دي لا روزا، حيث يسعى إلى الفوز بسباق

الـ 24 ساعة مجدداً بعد وصوله إلى منصة التتويج في العام الماضي، وإلى جانب دي لا روزا، سيكون برفقة ألونسو في الفريق أيضاً زميله من سباقات «فورمولا 3000» أنجيل بورغينو، بالإضافة إلى نجم الكارتينغ البلغاري نيكولا تسولوف. وأكّدت اللجنة المنظّمة للسباق مشاركة فرق من المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عُمان وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وأوكرانيا وبلجيكا وروسيا والهند . وضمن فئة المحترفين، يتطلع الفريق السويسري «سوبر درايفير»، لاحتفاظ بلقبه في سباق التحمّل الأكثر شهرة في عالم الكارتينغ.

وتنافس أيضا على لقب «بطولة دبي كارتدروم للتحمل 2021»، فرق «إي.بي.سي رايسينغ» و«ستوب آند جو» و«بورشه فانتاستيك» .

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