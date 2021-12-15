«سباق الخمسين» يفتتح بطولة السلم للدراجات الهوائية اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يفتتح سباق الهواة الإماراتيين «سباق الخمسين»، ظهر اليوم، النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات للسباق الذي يمتد لمسافة 150 كلم، حيث ستبدأ الإجراءات للمشاركين المعتمدين بداية من الساعة العاشرة صباحاً في قرية السلم في مدينة دبي العالمية للقدرة، لاستلام الشرائح والأرقام الخاصة بهم ويمتد الإجراء حتى الساعة 12 ظهراً، على أن يتم عقد الاجتماع الفني الخاص بالسباق في تمام الساعة 12:15 ظهراً، لشرح المسار والشروط الخاصة به، تمهيداً لتواجد جميع المشاركين عند خط الانطلاق في الساعة 1:15 ظهراً، على أن ينطلق السباق في الساعة 1:30 ظهراً.

وأكدت اللجنة المنظمة على أهمية تطبيق جميع معايير السلامة والأمن للمشاركين من خلال التعاون مع الجهات الحكومية من شركاء النجاح للحدث، مثل: القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وغيرها، إلى جانب التأكيد على شرط المشاركة بحصول المشاركين على لقاحي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كما سيتم إجراء فحوصات المنشطات في جميع السباقات.

كما كشفت اللجنة المنظمة عن أنه سيتم تطبيق جميع قوانين الاتحاد الدولي للدراجات في السباقات، مع تحديد جميع الشروط اللازمة لضمان الشفافية وتساوي الفرص. وقامت اللجنة المنظمة بإكمال إجراءات «التشييك» على المسار ، وتحديد نقاط توزيع المياه، وإجراءات المتابعة من الفرق العاملة، والرصد من الحكام والمشرفين.

وسيكون هذا السباق الأول ضمن 8 سباقات رئيسية تقام هذا الموسم في بطولة السلم، للبطولة التي تعد الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة للدراجات الهوائية.

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