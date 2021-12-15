كأس رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة كأس رابطة أبوظبي للمحترفين للأندية الآسيوية الأعلى تصنيفاً، وذلك في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي يوم السبت المقبل بمشاركة أندية العين، وبني ياس، والوحدة، والجزيرة، وأكاديمية بالمز سبورت 777، وكوماندو جروب. وستشهد تلك البطولة المرتقبة مشاركة لافتة للاعبي الأندية من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للرجال والسيدات.

وحول أهمية تلك البطولة يقول فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: بعد شهر من المنافسات الأضخم والأكبر التي شهدتها أبوظبي خلال نوفمبر الماضي بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تتجه الأنظار من جديد إلى صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي للاستمتاع بأداء أفضل اللاعبين المحليين حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

والذين سيبذلون كل الجهد لمساعدة أنديتهم في تحقيق مركز متقدم يضمن لهم التأهل لخوض التصفيات الآسيوية للأندية، ومن ثم التصفيات العالمية في المرحلة اللاحقة، لأن الهدف هو تنظيم أكبر بطولة أندية على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي، بعد النجاحات الكبرى التي تحققت بتنظيم أكبر بطولات على مستوى المنتخبات.

وأوضح الشامسي أن البطولة تنسجم مع الرؤية المشتركة التي تجمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين حول الوصول بجوجيتسو الإمارات إلى أعلى المراتب العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لهذه الرياضة من خلال استضافة وتنظيم أهم البطولات على الساحة الدولية.

تنظيم

ومن جانبه صرّح طارق البحري مدير رابطة أبوظبي للمحترفين «AJP» أن المنافسات سوف تبدأ في الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت وتستمر حتى الخامسة، وأن إجراءات الوزن الرسمية سوف تسبقها خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة، وأن المشاركة في البطولة ستقتصر على الأندية الأعلى تصنيفاً في القارة الآسيوية.

حيث قررت اللجنة المنظمة توجيه الدعوة إلى ستة أندية للمنافسة وفق لوائح البطولة. وأن عدد اللاعبين المتاح لكل ناد هو 14 لاعباً كحد أقصى بواقع لاعبين اثنين في كل وزن، علماً بأن المنافسة على البساط ستقتصر على 7 لاعبين لكل فريق بواقع لاعب واحد في كل وزن. ونوّه البحري بأن لوائح البطولة تحفز على اللعب الإيجابي.

حيث إن الفوز بالاستسلام يمنح اللاعب الفائز 4 نقاط، فيما يمنح الفوز بفارق النقاط 3 نقاط، وفي حالة التعادل يحصل كل لاعب على نقطة واحدة، مشيراً إلى أن المنافسات ستقام بنظام دوري من دور واحد بين الفرق الـ 6، وأن الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في إجمالي الجولات هو الذي سيتصدر المنافسة ويتأهل مباشرة لكأس العالم للأندية عن قارة آسيا، في انتظار أبطال القارات الست الأخرى.

وأن الفرق من المركز الثاني وحتى السادس في منافسات يوم السبت المقبل سوف تدخل في مرحلة تصفيات أخرى «ملحق» قبل بطولة كأس العالم للأندية ليتأهل منها الفريق صاحب أعلى نقاط.

وبهذا يكون هناك فريقين من كل قارة في بطولة كأس العالم للأندية. وعن أهمية منافسات بطولة يوم السبت يقول البحري إن كأس رابطة أبوظبي للمحترفين المخصصة للأندية ستكون من أقوى البطولات، لا سيما في ظل الأسماء اللامعة المشاركة فيها، حيث ستجمع نخبة اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون أندية الدولة من مختلف أنحاء العالم.

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