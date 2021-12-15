أمريكا تحسم التزحلق على الماء في «دبي للمظلات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حسم الفريق الأمريكي المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة التزحلق على الماء، ضمن منافسات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات المقامة حالياً، في ختام اليوم الخامس وقبل نهاية البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة 350 متسابقاً يمثلون 29 دولة، وتتضمن 4 مسابقات هي التزحلق على الماء (المسافة والهدف والسرعة وفري ستايل) ودقة الهدف، والتماسك «الرباعي والثماني،» وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري بنادي سكاي دايف دبي بالجميرا.

ونجح الفريق الأمريكي في حصد 2241.310 نقطة بعد أن تصدر المنافسات في الدقة والمسافة والسرعة معاً.

وتنطلق اليوم منافسات النفق الهوائي للمرة الأولى ضمن البطولة بمشاركة عدد من المنتخبات وفي مقدمتها منتخبنا الوطني.

وأكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن البطولة نجحت بكل المقاييس، واستطاعت اللجنة المنظمة بتضافر كل الجهود من إنجاحها فنياً وتنظيمياً وبشهادة كل الوفود المشاركة.

وأرجع النيادي هذه النجاحات إلى الدعم المستمر واللامحدود الذي تحظى به الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، موجهاً شكره إلى كل الجهات الراعية والداعمة التي تعاونت على خروج البطولة بهذا الشكل المميز.

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