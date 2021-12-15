«نصف ماراثون رأس الخيمة» 19 فبراير

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس عن تغيير موعد انطلاق سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2022، وقيمة جوائزه، فضلًا عن تأكيد أول رياضيَّين دوليَّين محترفَين مشاركتهما في هذا السباق.

وكان من المقرر انطلاق نصف الماراثون في يوم الجمعة 18 فبراير 2022، وبدلًا من ذلك، ستقام النسخة الخامسة عشرة من هذا السباق في اليوم التالي، السبت 19 فبراير.

وسيتنافس المشاركون في السباق للفوز بنصيب من الجوائز المالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.219.000 درهم إماراتي. ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية في فئة النخبة للرجال والسيدات، حيث أعلنت الجنة المنظمة مشاركة العدّاءة الإثيوبية أبابل يشانه، الفائزة بلقب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2020، والعدّاء الأوغندي جاكوب كيبليمو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز