صدارة أوكرانية لـ«الأساتذة» في مهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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انفرد الأوكراني بافل اليانوف بصدارة بطولة الأساتذة للشطرنج السريع، في مهرجان أبوظبي الدولي، الذي يتوج أبطاله اليوم بعد 4 أيام من المنافسات في 7 بطولات، تنافس فيها 195 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 دولة على الألقاب وجوائز مالية بقيمة 40 ألف دولار أمريكي.

ورفع اليانوف رصيده إلى 5 نقاط، بنهاية الجولة السادسة، عقب فوزه على الإيراني برهم مقصودلو، الذي يحتل المركز الثاني بـ4 نقاط ونصف، متساوياً مع الروسي فلاديمير فيدوسيف، الذي فاز على الكازاخستاني رينات جمعاباييف، في المسابقة التي تقام على النظام السويسري من 9 جولات، ويتشارك المركز الرابع، الثلاثي المصري باسم أمين، الألماني دانييل فريدمان والمجري فيكتور اردوس.

ويلتقي بالجولة السابعة فلاديمير فيدوسيف مع بافل اليانوف، ودانييل فريدمان مع برهم مقصودلوا، وباسم أمين مع سوكو بارتوش، وفيكتور اردوس مع ايفان ايفانسفتش. ويشارك في البطولة 24 لاعباً من حملة الألقاب الدولية الرفيعة على مستوى لعبة الشطرنج ويمثل الإمارات في بطولة الأساتذة اللاعبان سالم عبد الرحمن وعمران الحوسني.

البطولة المفتوحة

وحافظت الأرمينية ماريا كيفوركيان على صدارة البطولة المفتوحة لليوم الثاني على التوالي، بحصدها العلامة الكاملة (6 نقاط من 6 جولات)، ويطاردها ثلاثة لاعبين هم الفلبينيان ديماكروت فرنسيس وارمل ابوسيجومن واللبناني مارك نصار ولكل منهم 5 نقاط، وتشهد البطولة المفتوحة مشاركة 56 لاعباً ولاعبة من بينهم نجوم اللعبة في الدولة.

وعلى صعيد منافسات الناشئين، التي ينافس فيها 115 لاعباً ولاعبة، تربع الهندي ديف جوبين على القمة بـ 6 نقاط من 6 جولات، ويلاحقه مواطنه الفريد جوكلين الذي يحتل المركز الثاني بـ 5 نقاط ونصف، بينما يتساوى 8 لاعبين برصيد 5 نقاط، وهم الإماراتي زين درويش المعمري، والمصري محمد كريم، والسداسي الهندي سودهيت سامبريت، سيدراث بيلاجي، دومير فيهان، جيري أكتايب، أنانثاريان، هارشافارديني.

أما بطولة خط الدفاع الأول التي تقام للمرة الأولى ضمن منافسات المهرجان تكريماً لهذه الفئة على ما قامت من جهود خلال الفترة الماضية، يتصدر المشهد فيها، الإماراتيان عوشة الشامسي وعبد الله الكعبي، وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من 7 جولات وينافس فيها 8 لاعبين.

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