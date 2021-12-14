تحضيرات مكثفة لطواف الشارقة الدولي للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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عقدت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي السابع، الذي سيقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اجتماعها الثاني برئاسة عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وبحضور الأعضاء، وتم مناقشة سير عمل اللجان وتوزيع المهام على رؤساء اللجان الفرعية، وتقرر عقد مؤتمر صحافي موسع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل لإطلاع وسائل الإعلام على كل التحضيرات الخاصة بالنسخة السابعة للطواف والفعاليات المصاحبة له، كما تم اعتماد الكتيب الفني للمشاركين، وتفاصيل الحملة الإعلامية للحدث، والتغطية التلفزيونية.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة رؤساء اللجان الفرعية بضرورة الوفاء بكل التجهيزات والترتيبات الخاصة بكل لجنة في أسرع وقت، حتى تتوفر للطواف كل مقومات النجاح بشكل مبكر، ولتكون النسخة السابعة التي سيستأنف الطواف عجلة دورانه بها من بعد التوقف الاضطراري بسبب «كورونا»، نسخة استثنائية تبقى ذكراها في خاطر كل من يحضرها أو يتابعها.

تجدر الإشارة، إلى أن الطواف سيقام خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 2022، ويتضمن 5 مراحل رئيسية بالإضافة إلى مراحل خاصة للشباب، وستصحبه فعاليات متنوعة للمشاركين والجمهور الذي سيحضره أو يتابعه عبر شاشة التلفزيون، تستهدف إثراء الهدف السياحي والترويجي له.

جرى الاجتماع بفندق نوفوتيل بالشارقة وحضره ياسر عمر الدوخي مدير الطواف والرائد عبد الله سالم المنذري نائب رئيس اللجنة الأمنية، وسالم عبد الرحمن بوشليبي رئيس اللجنة الفنية والحكام، وعبد الله حسين آل علي رئيس لجنة الخدمات المساندة، ومحمد علي بن حماد رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وأحمد سالم المظلوم رئيس لجنة المراسم والتشريفات، وخالد عبد الله الجنيبي رئيس لجنة الأداء والتطوير، وعامر الغيثي من تلفزيون الشارقة، ومحمد صلاح منير مقرر اللجنة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بخصوص التحضيرات اللوجستية للحدث، واعتماد مقر إقامة وفود كل الفرق المشاركة، وتشييد خيام القرية الترفيهية الخاصة بالطواف بالقرب من إقامة المتسابقين، وتوجيه الدعوات لكبار الشخصيات ورؤساء الدوائر والجهات الحكومية قبل انطلاق الحدث، وتكليف اللجنة الفنية ببحث إمكانية تنظيم سباق على هامش الطواف لأصحاب الهمم، والبدء في تنفيذ الحملة الإعلامية للحدث عبر وسائل الإعلام المختلفة وخصوصاً الإذاعة والتلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، وتقرر تقديم تقارير بكل ما سبق إلى مدير الطواف لبحثها في الاجتماع المقبل.

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