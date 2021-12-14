الهدف الذهبي يحسم لقاء «بن دري» و«الحبتور»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حسم الهدف الذهبي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس ونستون تشرشل للبولو 2021، والتي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وجمعت بين فريقي بن دري والحبتور، حيث قدم الفريقان عرضاً قوياً، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق منهما ليحتكما إلى الوقت الإضافي الذي انحاز بالهدف الذهبي إلى فريق بن دري، وفي المباراة الثانية حقق فريق مهرة هيسكث الفوز على منافسه فريق الإمارات 7 – 5.

وتستكمل مباريات الدور التمهيدي اليوم بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين فريقي مهرة هيسكث وفريق الحبتور في الثالثة إلا الربع والثانية يلتقي فيها فريق بن دري مع فريق الإمارات في الرابعة عصراً.

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