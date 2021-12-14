شرطة أبوظبي تكرم الفائزين بدرع مدير قطاع الموارد البشرية

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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كرّم اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، الفرق الرياضية الفائزة ببطولات درع مدير قطاع الموارد البشرية، مشيداً بدعم ورعاية القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمسيرة الأنشطة الرياضية وتحفيز أبناء الوطن على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة.

وتوج فريق إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية بالمركز الأول، وحاز مركز التربية الرياضية على المركز الثاني، وإدارة أداء العاملين بالثالث، وقد تضمنت البطولات 7 مسابقات هي كرة القدم، وكرة الطائرة الشاطئية، واللياقة والتحدي، وجري رجال، ومشي سيدات، ودراجات ثابتة سيدات، ودراجات هوائية رجال، ورماية، بمشاركة 21 فريقاً، كما تم تكريم 27 حكماً أشرفوا على المسابقات خلال البطولات.

وشمل التكريم 40 موظفاً من منتسبي قطاع الموارد البشرية، لفوزهم في برنامج حافز، وتجميعهم لنقاط تحفيزية بتطبيق محاور تم احتسابها إلكترونياً، ويستهدف البرنامج جميع منتسبي شرطة أبوظبي، وتكريم «مساكي يوشيدا»، لمشاركاته المجتمعية المتميزة، في مبادرة التبادل المعرفي من خلال التجربة اليابانية، والاحتفالات الوطنية الإماراتية، وتقديم الدعم للطلاب المبتعثين في اليابان، ولإنشائه قناة في التواصل الاجتماعي لنقل الثقافة الإماراتية لليابانيين.

حضر التكريم العميد عمران أحمد المزروعي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعقيد محمد حسن البلوشي، رئيس اللجنة الرياضية بقطاع الموارد البشرية، ومدراء إدارات القطاع ونوابهم، وجمع من الضباط والأفراد.

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