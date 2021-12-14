عبد الله الهاشمي بطل ديسمبر في «جولة الغولف»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انتزع اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، لقب جولة «ديسمبر» في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، التي نظمها اتحاد الغولف برعاية بنك المشرق، واستضافها أول من أمس، نادي أبوظبي، وتعد الجولة الثانية في أجندة البطولة لموسم 2021-2022، وسجلت مشاركة قياسية من لاعبي المنتخبات الوطنية بلغ عددهم 50 لاعباً ولاعبة من أصل 79 لاعباً نافسوا على ألقاب فئاتها الخمس.

وواصل نجوم المنتخب الوطني تألقهم، بحصد لاعبة المنتخب علياء العمادي منافسات فئة السيدات برصيد 33 نقطة، وليتوج راشد الجسمي وبرصيد 46 نقطة بلقب فئة الناشئين.

كما سجلت المنافسات، وفي فئة الأساتذة (فوق 50 عاماً)، تألق عبد الرحمن العتيقي، بتقديم واحدة من أفضل جولاته منذ سنوات، وانتزاع المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 44 نقطة.

وشهدت الجولة، مشاركة فاعلة لأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للغولف، يتقدمهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، بجانب أعضاء الاتحاد.

وأعرب اللواء «م» عبد الله الهاشمي، عن سعادته بالفوز، وقال: «من دواعي سروري أن أنافس على أرضي وفي النادي الذي لطالما أتدرب عليه، في ميزة أعتقد أنها منحتني التفوق والظفر بلقب الجولة، وأشكر بنك المشرق على رعايته هذه الجولة».

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