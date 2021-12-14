سلة شباب الأهلي تكسب «الديربي»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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ابتسمت الأرض لأصحابها في الجولة 13 لمسابقة الدوري العام لكرة السلة في 3 مواجهات وفاز شباب الأهلي على ضيفه النصر في ديربي دبي «82-102» ،والوصل على الوحدة «67-74»،،والشارقة على البطائح، «72-73»، ولم يطرأ جديد في جدول الترتيب، حيث عزز شباب الأهلي صدارته للترتيب العام برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الشارقة، والبطائح في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل صاحب المركز الرابع، وحافظ النصر والوحدة على شراكتهما في المركز الأخير برصيد 16 نقطة لكلٍ منهما.

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