«الشهد والدموع» في مسك ختام موسم تاريخي لـ«الفورمولا1»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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للعام الثالث عشر، أكدت حلبة مرسى ياس أنها أفضل ختام لبطولة العالم للفورمولا1 بعد انتهاء جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 - 2021 في أبوظبي لتواصل الحلبة تفردها كواحدة من أفضل الحلبات على مستوى العالم منذ دخولها معترك «فورمولا1» عام 2009، وكان الموسم تاريخياً لمونديال الفورمولا 1 بسبب معركة الصراع على اللقب التي لم تحسم سوى في اللحظات الأخيرة.

ختام حافل

وجاء ختام سباق الفورمولا 1 في أبوظبي حافلاً بالأحداث الدرامية ولحظات الشهد والدموع ما بين فيرستابن بطل العالم الجديد، وهاميلتون الذي فقد رقماً تاريخياً في اللحظة الأخيرة.وواصلت حلبة مرسى ياس كتابة التاريخ بعد أن شهدت واحداً من أكثر السباقات إثارة وجدلاً في تاريخ سباقات السرعة على مدار البطولة التي انطلقت عام 1950.

وتوج الهولندي فيرستابن باللقب العالمي لأول مرة في تاريخه بعد انتزاع الفوز بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، في اللفة الأخيرة التي خطف بها الصدارة من هاميلتون، محققاً ما يشبه المعجزة بعدما كان هاميلتون في طريقه للقبه الثامن، قبل أن يتعرض سائق ويليامز نيكولاس لطيفي لحادث قوي أدى لدخول سيارة الأمان التي غيرت كل المعطيات وأعادت فيرستابن من جديد للمنافسة ثم خطف اللقب.

وحقق فيرستابن هذا الموسم نجاحات عدة، وكان ثاني أكثر سائق في الفورمولا 1 تحقيقاً للانتصارات في موسم، بـ10 انتصارات، بعد شوماخر وفيتيل وهاميلتون الذين فاز كل منهم بـ13 سباقاً خلال موسم واحد.

وصعد فيرستابن على منصة التتويج 18 مرة، بفوزه في 10 سباقات، آخرها سباق أبوظبي، وحل ثانياً في ثمانية، فيما فاز فيرستابن وهاميلتون بكل سباقات الموسم، باستثناء 4 فقط، وفي سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، انطلق فيرستابن من المركز الأول وفاز بالسباق، وأضاف نقطة، بفضل تحقيقه أسرع زمن للفة.

وفي أبوظبي، كانت هذه هي المرة الـ59، التي يتواجد فيها فيرستابن على منصة التتويج، في 140 سباقاً شارك فيها على مدار 7 مواسم، كما حقق أسرع لفة في 6 سباقات على مدار الموسم الذي اختتمه باللقب الأول للفورمولا 1 في تاريخه لينهي احتكار هاميلتون ومرسيدس بالسنوات الست الأخيرة.

«مرسيدس» إلى الاستئناف

يبدو أن فريق مرسيدس سيتجه إلى التصعيد اعتراضاً على نتيجة سباق أبوظبي للفورمولا 1. وأعلن الفريق نيته تقديم استئناف على قرار الاتحاد الدولي برفض الاحتجاجين اللذين قدمهما على فوز فيرستابن باللقب، وربما يصل الأمر إلى المحكمة الرياضية في حالة رفض الاستئناف، وكان فريق مرسيدس استند في احتجاجه الأول على استئناف السباق بعد دخول سيارة الأمان وتجاوز السيارات المتأخرة لسيارة الأمان، فيما جاء الاحتجاج الثاني على تجاوز فيرستابن لهاميلتون قبل خط خروج سيارة الأمان، ولكن تم رفضهما من قبل حكام السباق.

فيرستابن رابع أصغر بطل

بات فيرستابن رابع أصغر سائق في تاريخ فورمولا 1 يحصد لقب بطولة العالم بعمر 24 عاماً بعد كل من سيباستيان فيتيل وهاميلتون، وألونسو، وكان فيتيل أصغر سائق يحصد اللقب بعمر 23 عاماً عندما حقق لقبه الأول في 2010 مع «ريد بول» ويحتل هاميلتون المركز الثاني كأصغر سائق حقق اللقب عندما توج بالبطولة في 2008 ولم يتجاوز 25 عاماً، فيما يعد ألونسو ثالث أصغر سائق حقق البطولة وذلك عام 2005 وكان يبلغ من العمر 24 عاماً.

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