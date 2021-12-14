سيف بن زايد يؤكد دور الرياضة في تعزيز التقارب العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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استعرض الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في لقاءيه مع سارات ويراسيكيرا وزير الأمن العام في سريلانكا، وبليدار جوتشي وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا،على هامش سباق جائزة الاتحاد للطيران «الفورمولا 1»، علاقات التعاون بين الإمارات وكل من سريلانكا وألبانيا وسبل تعزيزها في المجالات الشرطية والأمنية، وتطرق الحديث إلى بطولة الفورمولا 1 الرياضية العالمية، وأهمية البطولات والمهرجانات الرياضية الإقليمية والدولية، والرياضة بشكل عام في تعزيز التقارب العالمي بين الشعوب.حضر لقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد وبليدار جوتشي، ايرمال دريده سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الألبان إلى جانب عدد من ضباط وزارة الداخلية.

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