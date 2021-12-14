مربط دبي نجم بطولة العالم لجمال الخيل العربية

المصدر: باريس- البيان الرياضي

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سجل مربط دبي للخيول العربية، أول من أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس، بصمة ذهبية جديدة في بطولة العالم لجمال الخيل العربية، التي تميزت بأجواء تنافسية، ليؤكد المربط عالميته مجدداً بعد حصوله على لقب أفضل مربي وأفضل منتج للمرة الرابعة، ولقب أفضل فحل منتج مجدداً، الذي جاء من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، وكذلك لقب أفضل فرس منتجة من نصيب الفرس الولود «إلي فلامينكا».

كما تمكن مربط دبي من حصد ذهبيتين؛ أولاهما مع كل من المهرة «دي بيسان» وهي من نسل الفحل «دي سراج» ابن الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «روزالينا».

وجاءت الذهبية الثانية مع المهر «دي شرار» من الفحل «دي سراج» والفرس العالمية «إف تي شيلا»، كما تمكن المربط من إحراز الكأس البرونزية للمهور مع المهر «دي شيماز» وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «ليدي فيرونيكا».

وسجل إنتاج مربط دبي مزيداً من الإنجازات الذهبية في البطولة مع المهر المملوك لمربط الشيخ الفلسطيني «دي مزيان» وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي مزايا».

واكتسح إنتاج مربط دبي البطولة خلال أطوارها التنافسية، ليؤكد أن المربط قدم للمشاركة في البطولة من أجل المحافظة على مكانته القيادية في تحقيق ألقابها في التتويج والأفضلية، فاحتلت خيوله المراكز الأولى بين منافساتها في المجموعات التأهيلية.

تطور هائل

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الجديد للمربط في ختام الحدث العالمي، منوهاً بالتطور الهائل في مسار إنتاج الخيل العربي، وقال التوحيدي: «نحن فخورون بهذا الإنجاز في أقوى بطولة عالمية.

والتي تعتبر أعلى مقياس لتطور الخيل العربية، وهي موعد يتجدد فيه الاعتراف العالمي بالمركز الأول الذي تسجله البطولة لمربط دبي في تاريخها. ونهدي هذا الإنجاز الجديد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس مدرسة المركز الأول وصانع استراتيجيات مربط دبي في النهوض بتطوير الخيل العربية».

بدوره أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج، التي حققها المربط في البطولة من ألقاب وكؤوس جسدت المستوى العالمي لإنتاجه. وقال المرزوقي: «كنا حريصين على أن تكون مشاركتنا متميزة تتناسب مع مسؤولية نتحملها في المحافظة على الصدارة، التي تسجلها بطولة العالم لمربط دبي عبر تاريخها. استطعنا تحقيق ذلك في ظل منافسات قوية جداً.

كما تجدد الاعتراف العالمي بالمكانة القيادية للفحل «إف إيه إل رشيم» بصفته الأفضل في العالم، وتأكدت البصمة الإنتاجية النوعية للفحل العالمي «دي سراج»، نحن سعداء حقاً بتقاسم مجد إنتاج المربط مع العالم. ولا يزال المجال مفتوحاً أمام الجميع للاستفادة من الفحلين في تطوير مستويات مرابطهم وإنتاجهم».

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