بطولة العالم للفنون القتالية في أبوظبي يناير المقبل

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد العاصمة أبوظبي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، بضيافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع شركة بالمز الرياضية.

وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس اللجنة المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» إن أبوظبي رسخت مكانتها كعاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة، وأصبحت محط أنظار المشاهير والموهوبين من الرياضيين المتميزين والباحثين عن التميز والصعود إلى منصات التتويج من كل أنحاء العالم.

وأضاف: مع تعدد الشراكات البارزة بين أبوظبي ونخبة منظمات الفنون القتالية المختلطة العالمية وعلى رأسها UFC، بالإضافة إلى سلسلة بطولات محاربي الإمارات، يسعدنا أن نضيف شراكة جديدة إلى هذه القائمة المميزة، من خلال إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة الذي قرر منح أبوظبي حق تنظيم بطولة العالم للهواة لعام 2021، ترسيخاً لقدراتها ومكانتها.

وأضاف الهاشمي: «رياضة الإمارات محظوظة بدعم قادتها وشيوخها، ولولا هذا الدعم ما حققت إنجازاتها التي يشار لها بالبنان، في وقت قياسي، وتجربتنا في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تستلهم تميزها من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فنحن جميعاً علينا مسؤولية كبرى للبحث عن الرقم واحد والمركز الأول في كل المحافل».

من ناحيته أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي باستضافة أبوظبي للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز