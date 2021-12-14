المري يكرم فريقي شرطة دبي المشاركين في «الألعاب الحكومية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فرق شرطة دبي المشاركة في الألعاب الحكومية، في نسختها الثالثة، التي أقيمت في قرية إكسبو بمقر إكسبو 2020 دبي، والتي حقق فيها فريق شرطة دبي للسيدات، المركز الثاني ، وحقق فريق الرجال المركز الثالث .

جاء ذلك، خلال لقاء معاليه بفرق شرطة دبي الرياضية، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، والمقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية.

ثناء

وأثنى معالي الفريق عبد الله المري، على ما حققته فرق شرطة دبي في بطولة الألعاب الحكومية، والنتائج الإيجابية التي جاءت، بفضل سواعد أبطالها، معرباً عن تقديره لمشاركة فرق شرطة دبي في جميع البطولات، وحرصهم على الالتزام بالتدريبات البدنية، من أجل المحافظة على التألق، وإنجازات شرطة دبي الرياضية، داعياً إياهم إلى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية.

وثمّن معاليه جهود إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، ودورها في تقديم الدعم للفرق الرياضية في شرطة دبي، للمشاركة في مختلف البطلات.

ومن جانبه، تقدم العقيد علي خلفان المنصوري، بالشكر والتقدير إلى معالي القائد العام لشرطة دبي، لتكريمه واهتمامه بفرق شرطة دبي الرياضية، مؤكداً أن هذا التكريم، يعد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، والفوز بالمراكز الأولى في البطولات والمسابقات القادمة.

وعبّر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لمعالي القائد العام لشرطة دبي، لدعمه اللامحدود للفرق الرياضية، مؤكدين أن التكريم يدفعهم لحصد المزيد من الألقاب والإنجازات لشرطة دبي.

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