أغلى كؤوس الجوجيتسو الخميس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن إقامة الجولتين الثانية والختامية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الموسم الرياضي الحالي شهد العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف الصعد، وأن أجندته كانت حافلة بالكثير من البطولات المحلية والعالمية التي شهدت مشاركة بارزة لمجموعة من أهم اللاعبين المحترفين المواطنين وعلى مستوى العالم .

وأوضح أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل درة تاج البطولات المحلية، وتحظى بمكانة استثنائية في قلوب الجميع، وتساهم في رفد المنتخبات الوطنية بعدد كبير من المواهب التي تتطلع إلى تثبيت أقدامها في المنافسات، ومساعدة أنديتها على اعتلاء منصة التتويج والظفر باللقب الأغلى، فضلاً عن حالة الحراك القوية في المنافسة المحلية، وهي التي تحفز الأندية على التطور الدائم واستدامة العمل بما يصب في النهاية في صالح المنتخبات، وأن المسابقات المحلية إجمالاً شهدت الكثير من التطور في السنوات الأخيرة، وساهمت في توسيع قاعدة الممارسة للعبة في الدولة.

فرصة

وأضاف: بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الجديدة أفسحت المجال أمام مشاركة بنات الوطن في منافساتها للمرة الأولى، حيث قدّمن أداء راقياً في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مايو الماضي، وساهمن بشكل كبير في إضفاء مزيد من الحماس والتشويق على أجواء المنافسة.

وتشهد الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو مشاركة خمسة أندية.

وعن حظوظ نادي العين في المنافسة على اللقب يقول اللاعب ذياب النعيمي صاحب الحزام البنفسجي، والذي ينافس في فئة الكبار، إن التواجد في هذه البطولة يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لكل اللاعبين، إذ يسعى الجميع إلى تقديم أفضل إمكاناته على البساط ليحظى بشرف التتويج بالكأس التي تمثل رمزية كبيرة.

من جانبها قالت بلقيس الهاشمي، لاعبة أكاديمية بالمز سبورت حزام بنفسجي وبطلة العالم، إنها متحمسة للعودة إلى بساط المنافسات المحلية بعد مشاركتها الأخيرة في شهر الجوجيتسو بأبوظبي، معربة عن أملها في تحقيق إنجاز جديد .

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