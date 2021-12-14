صدارة ثنائية في مهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

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شهد فندق سوفيتل أبوظبي، أمس حفل افتتاح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ27، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، حسين الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، الدكتور عبد الله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي، محمد المضيحكي رئيس الاتحاد القطري للشطرنج.

وأطلق رئيس الاتحاد الدولي شارة البداية من الطاولة الأولى، وأسفرت منافسات المهرجان أمس عن صدارة مشتركة في بطولة الأساتذة للشطرنج السريع، بتصدر الكازاخستاني جمعاباييف والإيراني مقصودلو برصيد 3.5 نقاط لكل منهما.

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