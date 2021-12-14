«مجموعة الصياح» ترعى «الشعفار جميرا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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كشف فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية أحد أبرز الفرق المنافسة في سباقات الدراجات الهوائية للهواة في الإمارات عن إبرام عقد رعاية جديد مع «مجموعة الصياح» الرائدة في الاستثمار العقاري في دبي بمبلغ 300 ألف درهم لمدة عام واحد قابل للتجديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، وتحدث خلاله أسامة الشعفار مؤسس فريق الشعفار جميرا ومروان محمد الصياح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور منصور محمد الصياح ومحمد عبدالواحد الصياح من جانب «مجموعة الصياح» ونورة الجسمي مديرة التسويق لفريق الشعفار جميرا وطاهر الطاهري مشرف الفريق.

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