غدا .. انطلاق النسخة السابعة لبطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد

المصدر: وام

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تنطلق غدا الثلاثاء بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد بمشاركة 5 فرق هي / ستورمز ابوظبي وشاهين/ من الامارات /، و/ أولد تايمرز /من المانيا و/ الرئيس/ من بيلاروسيا ، و/ ستارز / من سلوفاكيا.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الجمعة المقبل في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بدعم ورعاية مجلس ابوظبي الرياضي .

وتقام مباريات البطولة بنظام المجموعة الواحدة، ثم يلعب المتصدر مع الثاني على اللقب ، وثالث المجموعة مع رابعها على المركز الثالث في ختام أيامها 17 ديسمبر ، وفي اول ايامها غدا يلتقي فريق "الرئيس البيلاروسي" في مبارتين الأولى مع " ستارز السلوفاكي " والثانية مع " ستورمز ابوظبي " ، بينما يواجه " اولد تايمرز الألماني " فريق " شاهين الاماراتي " .

كما يشهد أول أيام البطولة حفل الافتتاح الرسمي بدخول أعلام الفرق المشاركة ولاعبي طرفي مباراة الافتتاح ، ثم رمي قرص هوكي الجليد من كبار الشخصيات الحضور كإشارة لبدء البطولة.

ومن المتوقع ان تشهد النسخة السابعة منافسة قوية بين الفرق وذلك لتقارب المستوى الفني ، وسيزيد من حدة تلك المنافسة اختلاف مدارس اللعبة ووجود حافز كبير لدى الجميع للتتويج باللقب.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية إن انطلاق بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد لهذا العام تتواكب مع احتفالات الامارات الحبيبة بعام الخمسين .وبهذه المناسبة رفع المزروعي أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة منوها بأن البطولة مناسبة احتفاء وولاء لقائدنا في مسيرة التطور والازدهار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وفرصة للتأكيد على أن إتقان أبناء الإمارات لرياضة هوكي الجليد وتحقيق إنجازات فيها أكبر دليل على الانفتاح والتطور والازدهار والتعايش والتسامح تلك القيم التي تتميز بها الإمارات في كافة المجالات الرياضية والعلمية والثقافية .

ومن جهته قال سعادة حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي ابوظبي للرياضات الجليدية إن بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد تحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع لما تحمله من إسم غال يعزز لدى الجميع قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة .

وأكد الشرياني أن نادي ابوظبي للرياضات الجليدية أكمل كافة ترتيباته لتنظيم البطولة من كافة النواحي .

وعبر جمعة محمد الظاهري قائد فريق " ستورمز ابوظبي " عن سعادته الغامرة هو وكل اللاعبين بانطلاق النسخة الجديدة من بطولة رئيس الدولة، رافعاً اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عام الخمسين .

ووجه نادي ابوظبي للرياضات الجليدية دعوة عامة للجمهور لمتابعة البطولة والاستمتاع بمنافسات اقوى واسرع لعبة رياضية جماعية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في امارة ابوظبي للوقاية من انتشار فيروس " كوفيد 19 " والتدابير الأخرى المتبعة طبقاً لبروتوكول مجلس ابوظبي الرياضي .

وينظم النادي لأول مرة على هامش البطولة معرضاً فنياً للصور واللوحات الفنية المعبرة عن تاريخ الامارات، وإبراز المعالم الحديثة للدولة ، يشارك فيه مجموعة من الفنانين الإماراتيين بلوحات فنيه مميزة تعكس اهتمام الدولة بكافة المجالات الفنية والرياضية والثقافية .

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