سلة شباب الأهلي تكسب الديربي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ابتسمت الأرض لأصحابها في الجولة 13 لمسابقة الدوري العام لكرة السلة في 3 مواجهات حقق فيها كل من حامل اللقب شباب الأهلي الفوز على ضيفه النصر والوصل على الوحدة والشارقة على البطائح، وجاء فوز شباب الأهلي في ديربي دبي على النصر بفارق 20 نقطة، وبنتيجة «102-82»، فيما كسب الوصل مواجهته أمام الوحدة بفارق 7 نقاط وبنتيجة «74-67»، وحقق الشارقة فوزاً صعباً على ضيفه البطائح بنتيجة بفارق «نصف باسكت» فقط وبنتيجة «73-72».

وشهد الشوط الأول تفوق البطائح في الفترتين الأولى بنتيجة 21-14 والثانية 20-15 قبل أن يستفيق الشارقة في الربع الثالث متقدماً بنتيجة 20-19 ولكن ظلت النتيجة الكلية للقاء لصالح البطائح 60-59، وفي الربع الأخير تمكن الشارقة من التفوق في المباراة بفارق نقطة واحدة ونجح في المحافظة عليها حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتائج لم يطرأ جديد في جدول الترتيب، حيث عزز شباب الأهلي صدارته للترتيب العام برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الشارقة، والبطائح في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل صاحب المركز الرابع، وحافظ النصر والوحدة على شراكتهما في المركز الأخير برصيد 16 نقطة لكلٍ منهما.

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