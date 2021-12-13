تعاون بين شرطة دبي والأكاديمية العالمية للتايكواندو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استقبل اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، وفداً من الأكاديمية العالمية للتايكواندو بجمهورية كوريا الجنوبية، للاطلاع على برامج التدريب في الأكاديمية في رياضة التايكواندو، وذلك بحضور العقيد سلطان علي خميس الشامسي، مدير إدارة التدريب التخصصي.

ورحب اللواء السويدي، بالوفد الزائر برئاسة يونغ يون سونغ، رئيس الأكاديمية، مؤكداً حرص أكاديمية شرطة دبي، على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجالات التخصص.

وقدم اللواء السويدي شرحاً حول الرؤية والرسالة والأهداف للأكاديمية، المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، وتم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين، في مجال إقامة الدورات الدولية وتأهيل المدربين والفاحصين الدوليين في رياضة التايكواندو.

واصطحب العقيد سلطان علي خميس الشامسي، الوفد الزائر يرافقه الملازم أول عبد الله جاسم المهيري، من قسم التدريب الرياضي، والمدرب محمد إسحاق، مشرف رياضة التايكواندو، في جولة ميدانية شملت الصالات والملاعب والمرافق الرياضية المختلفة، للتعرف على الخدمات التي تقدمها لمنتسبي الأكاديمية وشرطة دبي.

وفي ختام الزيارة شكر الوفد الكوري، أكاديمية شرطة دبي على هذه الزيارة، وتم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

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