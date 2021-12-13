شرطة أبوظبي تشارك في«السلع البحري»

المصدر: البيان الرياضي

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شاركت شرطة أبوظبي في فعالية مهرجان السلع البحري، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وأشاد العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بالمشاركة المجتمعية الفعالة في المهرجان، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الأمن والسلامة للزوار وتوفير كافة الخدمات التي تعزز رضاهم وإسعادهم.

المديرية، كانت قد قدمت هدايا للزوار، بجانب تعزيز التوعية المرورية، وحث السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتثقيفهم بأهمية القيادة الآمنة لتجنب المخالفات والحوادث المرورية.

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